Ausbildung Die Hälfte der Betriebe bildet aus

Seit 2010 ist der Anteil der ausbildungsberechtigten Betriebe bis 2022 um 7 Prozentpunkte auf 52 Prozent gesunken, meldet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Vor allem Kleinst- und Kleinbetriebe erfüllten immer seltener die Voraussetzung, ausbilden zu dürfen.

Unter den ausbildungsberechtigten Betrieben bildet nur etwas mehr als die Hälfte 2022 auch tatsächlich aus, so ein weiteres Ergebnis der repräsentativen Betriebsbefragung. Der Anteil der unbesetzten an allen angebotenen Ausbildungsplätzen hat sich zwischen 2010 und 2021 nahezu verdoppelt: Lag die Nichtbesetzungsquote im Jahr 2010 noch bei rund 15 Prozent, konnte im Jahr 2019 gut jeder vierte Ausbildungsplatz nicht besetzt werden.



Die Quote der übernommenen Auszubildenden ist deutlich gestiegen. Im ersten Corona-Jahr 2020 sank sie auf 72 Prozent, erreichte aber im Jahr 2022 mit 77 Prozent wieder das Vorkrisenniveau. Dies liege nur zum Teil an mehr Übernahmen, sondern auch an der insgesamt rückläufigen Zahl von Ausbildungsabschlüssen, so IAB-Forscher Duncan Roth.