Nachwuchs für den Handel: Schulabsolventen, Studienabbrecher, Neueinsteiger fehlen an vielen Stellen

Ausbildung Über 250 000 Lehrstellen sind noch frei

Mehr als die Hälfte der 500 000 in Deutschland angebotenen Ausbildungsplätze waren im Juni noch nicht besetzt. 256 000 freie Stellen warten noch auf Interessenten, doch nur 147 000 Bewerber führte die Bundesagentur für Arbeit im Juni als "unversorgt".

40 000 Plätze sind allein in den beiden Hauptberufen des Handels, Verkäufer und Einzelhandelskaufleute, vakant. "Den Handel trifft die geringe Nachfrage besonders, weil er so viele Plätze anbietet und diese selbst in der Pandemie ausgebaut hat, um dem demographischen Faktor zu begegnen", sagte Katharina Weinert vom Handelsverband Deutschland, HDE. Damit sich "die gesamte Branche bewerben kann", hat der HDE seine Berufsorientierungskampagne ausgebaut um Berufe im Lager und der Zentrale. Den einzelnen Betrieben legt Weinert ans Herz, ihr Employer Branding noch mehr in den Fokus zu nehmen, mit den eigenen Mitarbeitern für sich zu werben und verstärkt Bewerbern ohne geradlinigen Lebenslauf eine Chance zu geben.