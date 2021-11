„Auszubildendewachsen wahnsinnig an solchen Herausforderungen“ Jürgen Scheider, Rewe Mitte

REWE/Alexander Heimann

Jürgen Scheider, Rewe Mitte.

Grundsätzlich werden Projekte unter dem Motto "Auszubildende leiten einen Markt" von verschiedensten Handelsunternehmen regelmäßig durchgeführt. Es stehen Lernziele wie Verantwortungsübernahme, Eigenständigkeit, Teamarbeit sowie lösungsorientiertes Arbeiten auf der Agenda. Dabei handelt es sich allerdings zumeist um ganz normale Märkte. Neuland hatte Rewe Mitte dagegen bereits 2018 mit einem ungewöhnlichen Projekt betreten: Anlässlich der Wiesbadener Biennale hatte Rewe im Hessischen Staatstheater einen Popup-Supermarkt eröffnet, der von einem 30-köpfigen Azubi-Team geführt wurde.Die positive Erfahrung mit derart einzigartigen Konzepten: Sie bekommen reichlich Aufmerksamkeit nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch in Medien und Öffentlichkeit. Das treibt Kunden in die Märkte und macht auf Rewe als Arbeitgeber aufmerksam. Bei den beteiligten Jugendlichen erzeugt es das Gefühl, an etwas ganz Besonderem mitgewirkt zu haben. "Auszubildende wachsen wahnsinnig an solchen Herausforderungen", sagt Scheider.Als der Rewe-Manager dann 2019 beim Branchen-Event "Supermart-Stars" von dem Wiesbadener Popup-Markt berichtete, weckte er das Interesse von Carsten Lorenz, der das Key Account Management von Fairtrade leitet. Aus dem Kontakt, basierend auf einer drei Jahrzehnte dauernden Zusammenarbeit beider Unternehmen, entstand die Idee zum fairen Supermarktzug mit der Deutschen Bahn als drittem Partner im Bunde. Gemeinsam wollen sich die drei Organisationen für Nachhaltigkeit und Regionalität einsetzen. Mit dem gemeinsamen Projekt, das durch die Pandemie etwas verspätet umgesetzt werden konnte, ist dies von der Sortimentsgestaltung bis zur technischen Ausstattung auch zum Thema für den Verkaufsnachwuchs geworden.Die Frankfurter Gruppe hat dabei zunächst nur den Auftakt gemacht. Nach zwei Verkaufstagen am Hauptbahnhof der Mainmetropole räumen sie die verderblichen und lokalen Waren wieder aus. Die Produkte werden an die Bahnhofsmission gespendet. Dann rollt der Zug weiter nach Fulda, Gießen, Kassel, Darmstadt und Wiesbaden, wo sich jeweils ein neues Team von Auszubildenden um die Bestellung, Warenverräumung und den Verkauf kümmert. An jedem der Orte seien rund 30 Nachwuchskräfte an dem Projekt beteiligt – insgesamt nahezu 200 – rechnet Scheider vor.