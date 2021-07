Anhören

Merken



Ausbildungskampagne Preis für ultraschnelle Bewerbung : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Der Stavenhagener Discounter Netto ermöglicht potenziellen Auszubildenden die Bewerbung innerhalb von 60 Sekunden: Es werden nur der gewünschte Arbeitsort, zwei Schulnoten sowie Kontaktinformationen von den Kandidaten abgefragt.

Für diese innovative Idee, die Hürde für interessierte Nachwuchskräfte so gering wie möglich zu halten, wurde Netto jetzt gleich mit zwei Preisen geehrt: Beim German Brand Award wurde die Kampagne als Gewinner in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation ausgezeichnet. Silber erreichte sie beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation. Deutlich gestiegene Bewerberzahlen bezeugen Netto zufolge den Erfolg. Noch sind allerdings nicht alle Ausbildungsplätze vergeben.