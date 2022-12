Anhören

Ausbildungskonzept Edeka Südwest ist fit für Praktikanten

Edeka Südwest hat ein Programm "Fit für Praktikantenbetreuung" entwickelt bei dem Studierende und Auszubildende in Workshops auf diese Aufgabe vorbereitet werden.

Sie geben ihr Wissen an die Praktikanten weiter und übernehmen Verantwortung in der Betreuung. "Das Unternehmen kann so auch kurzfristigen Praktikumsanfragen flexibel und mit gleichbleibend hoher Qualität entsprechen", heißt es in einer Presseerklärung der Edeka Südwest.



"Wir sind stolz, solch engagierte junge Menschen in unseren Reihen zu haben." Das bereits mehrfach ausgezeichnete Konzept wurde jetzt mit dem Human Resources Excellence Awards in der Kategorie Ausbildung honoriert. Mit den HR Excellence Awards werden jährlich herausragende Leistungen in der Personalarbeit gewürdigt.