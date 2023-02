Anhören

Merken



Ausbildungsvergütung 2022 Azubis haben mehr in der Tasche : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Auszubildende in tarifgebundenen Betrieben erhielten 2022 im Durchschnitt über alle Ausbildungsjahre und Wirtschaftsbereiche 1 028 Euro brutto im Monat und damit erstmals mehr als 1 000 Euro. Das ermittelte das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

Die Ausbildungsvergütungen in Deutschland sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent gestiegen; die Steigerung lag über der des Vorjahres von 2,5 Prozent, aber unter der Inflationsrate. Die Ausbildungsberufe Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel lagen mit 1 068 über dem Durchschnitt für alle Berufe, ebenso die Fachkraft für Lagerlogistik (1 059 Euro). Angehenden Verkäufer/-innen wurden 995 Euro gezahlt.



Nach Wirtschaftsbereichen ausgewertet, erhielten Auszubildende im Handwerk mit durchschnittlich 930 Euro am wenigsten. Der gesamte Ausbildungsbereich Industrie und Handel kam 2022 auf eine Vergütung für Auszubildende von 1 081 Euro. Im öffentlichen Dienst wurde mit 1 114 Euro am meisten gezahlt.