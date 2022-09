Anhören

Azubi-Gewinnung Globus unterstützt Berufsorientierung

Die Globus Stiftung hat in einer Krefelder Realschule die Einrichtung einer sogenannten Talent Company gefördert. In dem neu ausgestatteten Raum werden junge Menschen bei der Berufsorientierung unterstützt und mit Ausbildungsbetrieben in Kontakt gebracht.

Träger der deutschlandweiten Initiative ist die Strahlemann Stiftung, die sich für Bildung und Chancengleichheit einsetzt.