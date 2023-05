Anhören

Bäckerei-Notstand Mangel an Azubis wächst weiter

Der Nachwuchsmangel im Bäckerhandwerk in Deutschland verschärft sich. So ist die Zahl der angehenden Bäcker (4211) und Fachverkäuferinnen in Ausbildung (6 495) 2022 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 11 Prozent gesunken.

2015 zählte der Zentralverband noch mehr als 18.800 Auszubildende, 2019 rund 14.800. Aktuell sind es gut 10.700, also nur noch 72 Prozent von dem Jahrgang vor Corona. Der Zentralverband fordert als Gegenmaßnahme mehr Berufsorientierung an allen Schulen und mehr Wohnangebote für Auszubildende – analog zu den Studentenwohnheimen.