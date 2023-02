Anhören

BAG-Urteil Entgeltgleichheit Arbeitgeber beklagen "scharfen Eingriff"

Das BAG-Urteil zum Anspruch von Frauen auf gleiche Bezahlung, wenn der Arbeitgeber dem männlichen Kollegen mehr zahlt und das mit besserem Verhandlungsgeschick begründet, ruft kontroverse Reaktionen hervor. Während Gewerkschaften das Urteil begrüßen, stößt es im Arbeitgeberlager auf heftige Kritik.

"Die Entscheidung ist ein scharfer Eingriff in die Verhandlungsfreiheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und offenbart die Absurdität des Entgelttransparenzgesetzes", heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes der Familienunternehmen. "Nun sind selbst unterschiedliche Gehaltsforderungen beim Einstieg oder das Verhandlungsgeschick von Mitarbeitern keine zulässigen Kriterien mehr für eine leistungsbezogene Entlohnung", so Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbandes, in dem rund 180 000 Unternehmen organisiert sind.



Begrüßt wird das Urteil nicht nur vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), sondern auch vom Verband für Fach- und Führungskräfte (DFK). "Das BAG stellt damit klar, dass allein sachlich-objektive Gründe eine unterschiedliche Bezahlung rechtfertigen können", heißt es in einer Presseerklärung des Berufsverbandes. "Nach wie vor gibt es einen nicht akzeptablen Gender Pay Gap bei der Entlohnung von Männern und Frauen. Das BAG setzt hier nun eine wichtige Grenze", so Nils Schmidt, Vorstand des DFK, der eine Nachbesserung des Entgelttransparenzgesetzes fordert.

Vorgeschlagen wird, den Auskunftsanspruch auszuweiten auf Betriebe unter 200 Beschäftigte und bei den Sanktionen nachzuschärfen. Allerdings bleibe ein gutes Verhandlungsgeschick in "den vielen Fällen weiter relevant, wo sich eine gleiche Arbeit kaum (mehr) eindeutig feststellen lässt, etwa weil zusätzliche Aufgaben übertragen oder entzogen wurden", gibt Diana Nier, Juristin des DFK, zu bedenken.