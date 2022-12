Anhören

Berufliche Bildung HDE startet neue Karriere-Plattform

Der Handelsverband HDE bündelt seine Informationen rund um Ausbildung und Karrierechancen neu auf Karriere-Handel.de.

Auf der Webseite sowie auf den Social-Media-Plattformen Instagram, Facebook, YouTube und TikTok geben Auszubildende, junge Fachkräfte und Social-Media-Botschafter der Handelsunternehmen Einblicke in die Praxis und klären auch durch Unterstützung von Influencern über Klischees auf, heißt es in einer Presseerklärung.

"Unsere Kampagne setzt auf digitale Kommunikationsmedien, um alle Zielgruppen zu erreichen und mit kreativen Inhalten für eine Ausbildung im Einzelhandel zu begeistern", sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Unterstützt wird die Ausbildungskampagne von verschiedenen Unternehmen des Handels, darunter Lidl, Aldi, Edeka, Kaufland und dm.

Mit mehr als 60 Ausbildungsberufen und Qualifizierungsprogrammen ermögliche der Handel individuelle Karrierewege. Im Fokus steht die Berufsorientierung mit Tipps und Informationen rund um Ausbildungsangebote für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit Wechselabsichten. Zwei- und dreijährige Ausbildungen, Abiturientenprogramme und duale Studiengänge sind Bestandteile des Bildungsangebotes. Kleute im Einzelhandel und Verkäuferin/Verkäufer zählen zu den beliebtesten Berufen in Deutschland.