Einzelhandel schafft mehr Vollzeitstellen

Die Gesamtbeschäftigung im Einzelhandel hat zum Stichtag 31.12. 2021 gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 zugelegt, und zwar um 46 000 Stellen.

Erfreulich ist vor allem, dass es sich bei mehr als der Hälfte dieser neu geschaffenen Jobs um sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen handelt, so der Handelsverband HDE mit Verweis auf Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit. Im selben Zeitraum ging die Zahl der Minijobber in der Branche zurück, sie liegt aktuell bei rund 800 000 Stellen. "Die Handelsunternehmen sind sehr bestrebt, ihr Stammpersonal zu halten und neues Personal an sich zu binden" so HDE-Geschäftsführer für Arbeit, Bildung, Sozial- und Tarifpolitik, Steven Haarke.

Die positive Beschäftigungsentwicklung sei allerdings ohne den Einsatz der Kurzarbeit nicht möglich gewesen. Außerdem ist die Krise "längst nicht vorbei", so Haarke.