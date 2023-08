Anhören

Erwerbsquote der Ukrainer steigt langsam

Die durchschnittliche Erwerbstätigenquote der Geflüchteten aus der Ukraine hängt stark von der Aufenthaltsdauer ab, zeigt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Von den Personen, die länger als 12 Monate in Deutschland sind, arbeiten 28 Prozent.

Bei 11 Monaten sinkt die Quote auf 19 Prozent und unterscheidet sich nur wenig von den Geflüchteten, die vor weniger als sieben Monaten ankamen.49 Prozent berichten, dass sie unter ihrer Qualifikation arbeiten, 45 Prozent sind adäquat beschäftigt. Im Durchschnitt verdienten die Ukrainer 1550 Euro brutto, was auf eine hohe Teilzeitquote hinwest. Denn Vollzeit waren es 2554 Euro brutto. 62 Prozent der Nicht-Erwerbstätigen zwischen 18 und 64 Jahren waren in einer Sprachmaßnahme, acht Prozent in einer Ausbildung, fünf Prozent auf Jobsuche und 25 Prozent machten keine Angabe.