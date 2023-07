Zeitdruck, Arbeitsverdichtung, unverschämte Kunden: Angestellte im Handel sind besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Sich um die psychische Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern, wird für Unternehmen aller Branchen immer drängender. Doch bisher befolgen noch nicht einmal alle die gesetzlichen Minimalstandards.

Handel besonders gezeichet durch Pandemie und Inflation

Noch nie sind so viele Menschen aufgrund von psychischen Erkrankungen im Job ausgefallen wie im vergangenen Jahr. Der Handel ist dabei auf Platz fünf der Branchen mit den meisten Fehltagen aufgrund von Diagnosen wie etwa Depressionen, chronischer Erschöpfung oder Ängsten. Die Zahl der Arbeitsausfälle dort stieg auf 292 Tage je 100 Versicherte. Im Bereich Nahrung und Genussmittel lag der Schnitt bei 201 Tagen. Das zeigt der Psycho-Report der DAK-Krankenkasse auf Basis der Daten von 2,4 Millionen Versicherten. Über alle Berufsgruppen sind die Krankschreibungen im Zehn-Jahres-Vergleich um 48 Prozent gestiegen.Dafür gibt es mehrere Gründe, erklärt Wirtschaftspsychologe Roland Hormel der LZ: "Es gibt einerseits eine große Arbeitsverdichtung in einigen Berufen, anderseits wird durch die Flexibilisierung von Arbeit auch die Abgrenzung schwieriger. Man muss immer erreichbar sein." Auch die zumindest teilweise Enttabuisierung psychischer Erkrankungen sei ein Grund, dass häufiger die wahre Ursache einer Fehlzeit in der Krankmeldung auftaucht.Aus seiner Sicht hat der Druck im Handel zugenommen: "Zunächst die Corona-Pandemie, dann die Inflation – wenn Arbeitnehmer den ganzen Tag mit aggressiv auftretenden Kunden zu tun haben, ist das stressig." Das bestätigt auch dm Österreich. Das Unternehmen bietet Mitarbeitern bereits seit 2011 pro Jahr fünf Gutscheine an, um externe Hilfe wie etwa Psychotherapie oder Sozialberatung in Anspruch zu nehmen. "Seit der Pandemie verzeichnen wir einen Anstieg der eingelösten Gutscheine", so Geschäftsführerin Petra Mathi-Kogelnik. In der Hochphase hatte das Unternehmen zusätzlich digitale sowie telefonische Beratungen ermöglicht. Im letzten Jahr wurden 850 Gutscheine bei 50 Beratungsstellen eingelöst – bei knapp 7 000 Beschäftigten in Österreich. Aktuell hat das Unternehmen das Angebot ausgeweitet und bietet auch Kindern von Angestellten Beratungen an, etwa im Falle einer Trennung oder eines Todesfalls.