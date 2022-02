Anhören

Betriebssicherheit Datenzugriff nach Kündigung beenden : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die meisten Mitarbeiter (83 Prozent) behalten Zugänge zu Konten ihres früheren Arbeitgebers, nachdem sie das Unternehmen verlassen haben. Das zeigt eine Umfrage des IT-Dienstleisters Beyond Identity unter mehr als 1 000 Arbeitgebern und -nehmern in USA, UK und Irland.

Mehr als die Hälfte dieser Mitarbeiter gibt zu, dass sie den bestehenden Zugang genutzt haben, um ihrem ehemaligen Arbeitgeber zu schaden. Und sogar 74 Prozent der führenden Manager geben an, dass die Cybersicherheit ihres Unternehmens schon einmal durch einen ehemaligen Mitarbeiter geschädigt wurde. Zu den häufigsten Verstößen gehörten das Einloggen in die sozialen Medien des Unternehmens (36 Prozent), das Durchsuchen von E-Mails (32 Prozent) und das Mitnehmen von Unternehmensdateien (31 Prozent). Die Studie zeigt auch, dass in den USA ein professionelles Exit Management mit Datensperre häufiger durchgeführt wird als in Europa.