Der LPP ist keine Stand-Alone-Lösung im Auswahlprozess, sondern nur in Verbindung mit den Gesprächen zu sehen. In die Bewerberrunde starten die Otto-Recruiter zunächst mit einem kurzen Telefoninterview von rund 30 Minuten, auf das dann der Fragebogen folgt. Das Ausfüllen dauert etwa eine halbe Stunde, die automatisierte Auswertung des LPP weniger als eine Stunde. Der einstellende Fachbereich bei Otto erhält den Ergebnisbericht nicht, sondern nur die HR-Abteilung. Damit will man verhindern, dass vorschnelle Urteile über den Bewerber zustande kommen. "Die Ergebnisse des Tests sind eine Gesprächsgrundlage und kein Auswahlinstrument", so Halemba zur Verwendung im laufenden Prozess.Die Otto-HR-Experten, die neben den Fachleuten aus der Abteilung an den Bewerbungsgesprächen teilnehmen, bringen Erkenntnisse aus dem Test mit in diese ein. So stellen sie Verbindungen her zwischen Testergebnis und Anforderungen der Stelle, die letztendlich auch bei der Endauswahl eine Rolle spielen. Mit diesem Vorgehen komme man in den Interviews schneller auf den Punkt. Und auch die Bewerber erschienen meist gut vorbereitet, so die Erfahrung bei Otto. Der Test und das Ergebnis geben ihnen einen Anstoß zur Selbsteinschätzung, die im Gespräch vertieft werden kann. Rund 95 Prozent der Bewerber stimmen dem LPP-Analysebogen zu und füllen diesen aus. Wer das nicht tut, hat auch eine Chance in die Bewerberrunden aufgenommen zu werden, so Halemba. Otto Jennifer Halemba, Senior HR-Managerin, Otto Otto setzt den Persönlichkeitstest bei allen Einstellungen von Fachkräften und Werkstudenten ein. Zu Beginn des Projektes nur bei externen Rekrutierungen, doch mittlerweile wird der LPP auch bei internen Versetzungen im Unternehmen angewandt. Mehr und mehr soll der Test auch zur gezielten Personalentwicklung im Unternehmen herangezogen werden. "Der Arbeitgeber profitiert vom Einsatz der Persönlichkeitstests", lautet das Fazit von HR-Managerin Halemba. Zum einen könne das Unternehmen in den Bewerbungsgesprächen gezielter vorgehen und Persönlichkeitsaspekte einbringen. Letztendlich wird damit auch das Risiko einer Fehlbesetzung reduziert, ist man bei Otto überzeugt. Belastbare Zahlen dazu gibt es noch keine, da das Tool noch nicht lange genug im Einsatz ist."Mit dem LPP können Erwartungen, Wünsche und Jobanforderungen besser abgeglichen werden," lautet Frankes Fazit zum LPP, der auch bei Aldi Süd, Hagebau und S. Oliver zum Einsatz kommt. "Viele Unternehmen kombinieren inzwischen einen Kreativitätstest mit einem Persönlichkeitsfragebogen und einem abstrakt-logischen Fähigkeitstest, um die Innovationsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu ermitteln," heißt es bei Aon. Das Beratungsunternehmen bietet mit Adept 15 einen Persönlichkeitsfragebogen, der ebenfalls auf den Big Five aufbaut. Da bei der Selbsteinschätzung die Gefahr der sozial erwünschten Antworten besteht, könne dieses Instrument nur eines von mehreren sein."Bevor die Frage gestellt wird, welche Methoden zum Einsatz kommen, sollte ein Anforderungsprofil für die jeweilige Zielposition erstellt werden. Es gibt Auskunft darüber, welche Kompetenzen an einer bestimmten Stelle relevant sind, um die Arbeitsaufgaben erfolgreich meistern zu können", sagt Marie Ohlms, Arbeits- und Organisationspsychologin von der Universität Ulm. Erst dann sollten geeignete Methoden zur Personalauswahl gesucht werden. Ohlms rät zu einem Methoden-Mix, um ein möglichst umfassendes Bild von den Fertigkeiten und Fähigkeiten der Bewerbenden zu erhalten. Beispielsweise könnten ein strukturiertes Interview, ein Leistungstest und ein Rollenspiel genutzt werden. "Insbesondere ein kognitiver Leistungstest ermöglicht eine gute Vorhersage der Eignung der Bewerbenden", so die Fachfrau, die über die Integration von spielerischen Elementen in Testverfahren promoviert. Das Rollenspiel sei geeignet, um etwas über das Verhalten in einer realitätsnahen Gesprächssituation zu erfahren. Nicht zu früh aussieben, lautet ein weiterer Ratschlag: Lichtbild und Anschreiben am besten gar nicht erst anschauen, wenn man eine objektive Bewertung der Bewerbenden vornehmen möchte.