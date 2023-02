Anhören

Merken



Bewerberstudie Purpose kommt erst an vierter Stelle : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

85 Prozent von 3 700 Bewerbern würden auch dann arbeiten gehen, wenn sie im Lotto gewonnen hätten. Sinn stiftet für 70 Prozent vor allem das Erleben der eigenen Leistungsfähigkeit, gefolgt vom Einsetzen des Gelernten.

61 Prozent treibt das Gefühl an, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Der positive Unternehmenszweck ist in der Umfrage des Recruiting-Dienstleisters Softgarden für 52 Prozent ein Kriterium. Zwei Drittel der Bewerber sind aktuell auf der Suche, weil sie sich beruflich verbessern möchte, nicht aus purer Not. 82 Prozent der Bewerber wünschen sich, dass die Jobinterviews "auf Augenhöhe geführt werden", aber in der Realität machen aber nur 37,2 Prozent diese Erfahrung. Die Mehrheit der Bewerber erlebt nach wie vor als "Auswahlgespräche", nicht "Gewinnungsgespräche". 60 Prozent der scheidenden Mitarbeiter spricht vorher weder mit der Führungskraft noch mit der Personalabteilung über den Kündigungswunsch.