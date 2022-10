Anhören

Bildung Mehr Professoren für TU Heilbronn

Zehn neue Professuren will die Dieter Schwarz Stiftung finanzieren für die TU München am Standort Heilbronn - und zwar langfristig mitsamt der nötigen Infrastruktur.

Ihr Schwerpunkt soll auf Datenwissenschaften und Künstlicher Intelligenz liegen. Damit sind es dann 41 Professoren, die an der TUM School of Management und der TUM School of Computation, Information und Technology den akademischen Nachwuchs im Schwabenland fördern. Die TU-Dependance eröffnete erst 2018 auf Bestreben des Lidl- und Kaufland-Eigentümers Dieter Schwarz ihre Pforten. Nach der jüngsten Auswertung des Manager Magazins ist der Bildungsmäzen der reichste Deutsche.