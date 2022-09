Als wäre die Inflation nicht schwierig genug, wird sich auch der gesetzliche Mindestlohn am 1. Oktober innerhalb eines Jahres um 22 Prozent erhöht haben. Manche Arbeitgeber beklagen die herbe Verteuerung, andere denken darüber nach, wie sie Geringverdiener weiter entlasten können.

"Für uns als produzierendes Unternehmen kommt der Anstieg auf 12 Euro zum denkbar schlechten Zeitpunkt", sagt Hermann Bühlbecker, Alleingesellschafter der Lambertz-Gruppe. Die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität leide aktuell unter einem nie dagewesenen Kosten-Tsumani. Andere Unternehmen wie The Family Butcher haben die Erhöhung antizipiert und müssen zum Stichtag keine Veränderung vornehmen. Insgesamt, erklärt Sabine Sabet, Hauptgeschäftsführerin ANG, würden in der Ernährungsindustrie nur fünf Prozent der Mitarbeitenden nach Mindestlohn bezahlt. Allerdings würden nun Rufe nach Anpassung in den unteren Lohngruppen lauter. Großbäcker Aryzta hat schon verkündet, den Grundlohn der untersten Tarifgruppe von 12 Euro am 1.1.23 anzuheben.Im Handel zahlen viele der großen Filialisten bereits jetzt mindestens die 12 Euro, die ab dem 1. Oktober als Bruttostundenlohn gefordert sind. Die Suche nach qualifiziertem Personal sorgt für Beweglichkeit. "Viele Arbeitgeber haben bereits einen unternehmensinternen Mindestlohn etabliert, der oberhalb des gesetzlichen liegt", beobachtet Nicole Fischer, Vergütungsexpertin bei Willis Towers Watson.Neuigkeiten hat kurz vor dem Stichtag Amazon: Der Online-Händler will den internen Mindestlohn für alle Logistikmitarbeiter in Deutschland auf "13 Euro brutto aufwärts" (inklusive Bonus- und Jahressonderzahlung) erhöhen, und zwar sofort. "Wir befinden uns im Austausch mit den zuständigen Betriebsräten, um diesen Vorschlag umzusetzen", heißt es aus dem Unternehmen. Schon vor der anstehenden Lohnerhöhung habe niemand im Amazon Netzwerk unter 12 Euro pro Stunde verdient. Bei Mitbewerber Zalando ist keine Anpassung infolge des erhöhten Mindestlohns erforderlich, so das Unternehmen. "Wir überprüfen unsere Vergütungsstrukturen regelmäßig und passen diese entsprechend an."