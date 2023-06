Rewe

Lionel Souque will künftig auf Linkedin persönlich seine Sicht auf Themen von "Nachhaltigkeit über Sport bis zu Diversity" teilen.

Business-Netzwerk Lionel Souque wird auf Linkedin aktiv

Der CEO der Rewe Group, Lionel Souque, hat sein Debüt auf der Karriereplattform Linkedin gegeben. Es sei wichtiger denn je, Haltung zu zeigen, schreibt der 51-Jährige in seinem ersten Post in dem digitalen Business-Netzwerk.

"Ich möchte meine Perspektive auf Entwicklungen in unserer Branche, aber auch unserer Gesellschaft ebenso teilen wie Gedanken zu Themen, die mir persönlich wichtig sind – von Nachhaltigkeit über Sport bis zu Diversity", schreibt der Manager, der als Profilbild ein Foto von sich im Trikot seines "Herzensclubs", dem 1. FC Köln, gewählt hat. Rewe ist auch Sponsor des Erstligisten, das Logo prangt auf der Brust.



Souque ist damit einer der ersten CEOs eines großen deutschen Handelsunternehmens, der auf einer Karriereplattform regelmäßig Stellung beziehen möchte. Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei dm, firmiert ohne Foto als Christoph W. in dem Business-Netzwerk, Edeka-Chef Markus Mosa hat nicht nur auf ein Bild von sich verzichtet, sondern ebenso auf die Angabe seiner Position.



Erfahrene Kommunikatorin auf Linkedin ist dagegen die Douglas-Ex-CEO Tina Müller, die mit fast 240.000 Followern regelmäßig berufliche und persönliche Einblicke teilt, wie etwa ihren zeitweisen krankheitsbedingten Rückzug von ihren Aufgaben bei dem Beauty-Händler im Mai 2020 oder zuletzt ihren Wechsel in den Aufsichtsrat.