Anhören

Merken



Chancengleichheit Ikea-Führungskräfte zur Hälfte weiblich : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Bei Ikea Deutschland sind knapp die Hälfte der Führungskräfte weiblich. Die Einrichtungshäuser werden zu 45 Prozent von Frauen geführt und 54 Prozent der Abteilungsleiter sind weiblich.

"Wir schaffen das, weil wir intensiv seit Jahren mit nationalen Geschäftsplänen und klar verankerten Zielen und Strategien für eine faire und gerechte Nachfolge arbeiten", sagt Nicole Peper, People & Culture Managerin bei Ikea Deutschland. Darüber hinaus sei es wichtig, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehr zutrauen und neue Wege aufzeigten, auch über Fachbereichsgrenzen hinweg.

"Strukturen wie Job Sharing, Führen in Teilzeit und Homeoffice erleichtern das Teilen von Aufgaben", so Peper. Bei Ikea arbeiten elf Prozent der Führungskräfte in Teilzeit.



Künftig will das Unternehmen dafür sorgen, dass mehr Führungspositionen mit Frauen aus unterrepräsentierten Gruppen besetzt sind. International betrachtet, führen Frauen 45 Prozent der Landesgesellschaften und die Hälfte der Führungskräfte in den Management Teams in 31 Ländern sind Frauen.