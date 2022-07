Anhören

Chefsache Chief Digital Officer sind im Kommen

Dass Digitalisierung mehr und mehr zur Chefsache wird, zeigen auch die Pläne der Unternehmen einen Chief Digital Officer (CDO) zu installieren.

Fast jedes fünfte Unternehmen (18 Prozent) will eine solche Stelle besetzen, in 19 Prozent der Betriebe existiert diese bereits, meldet der Branchenverband Bitkom. Befragt nach der Digitalstrategie gaben 13 Prozent der insgesamt 604 befragten Unternehmen an, noch keine zu haben, 34 Prozent haben eine zentrale Strategie und über die Hälfte entwickelt eine solche in ihren jeweiligen Unternehmensbereichen.