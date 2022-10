Co-Creation: Hamburg bekommt Food Harbour

Seit 18. Oktober hat Hamburg eine neue Anlaufstelle für Startups wie Grownups. Im Food Harbour wird nicht nur gecoacht und vernetzt, hier kann auch in kleiner Losgröße produziert werden. Die Stadt Hamburg hat mitinvestiert, um sich noch stärker als Food-Standort zu profilieren.

Lisa Haupt, Foodboom

Full House: Die Gästezahl können die gut vernetzten Gründer als Erfolg werten.

Lisa Haupt, Foodboom

Verkünden Partnerschaft: Patrick Bühr und Steffen Zeller, Rügenwalder Mühle

Großes Hallo herrschte am 18. Oktober in der Billstraße 114 bei der Eröffnung des Food Harbour: Viele Menschen aus der Lebensmittelbranche wollten sehen, ob sie sich künftig öfter Startup-Spirit holen in dem loftigen Backsteinensemble aus Büros, Meetingräumen, großer Küche, Kantine und Filmstudio, das sich in zweiter Reihe hinter Afrika- und Asiamärkten versteckt. Auch der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann kam zur Eröffnung, denn die Stadt unterstützt das Projekt mit 500 000 Euro. Damit will sie die Bedeutung der Ernährungswirtschaft am Standort stärken. "Wir erleben eine Revolution der Branche in puncto vegetarisch, vegan, ethisch und führen ihr hier eine neue Generation zu", sagte der Senator enthusiastisch.Als Startup-Metropole rangiert Hamburg zwar auf Platz 3 in Deutschland. Sie hat aber Potenzial: 86 Prozent der Startups bewerten das Ökosystem für Gründer in Hamburg positiv, bundesweit sind es nur 68 Prozent, zeigt der Deutsche Startup-Monitor. Die Infrastruktur für Food-Gründer ist nicht schlecht: Es gibt die Messe Food Innovation Camp, den Coworking Space Foodlab in der Hafencity. Hamburg hat viele namhafte Food-Unternehmen wie Edeka, Tchibo, Carl Kühne, Borco, Darboven und der Startup-Szene längst entwachsene Grownups wie Fritz Cola, Ankerkraut oder Lycka. "Was bislang fehlte, waren Räume für die Produktentwicklung, für die Produktion in kleiner Losgröße", ist Jochen Matzer überzeugt. Er ist einer der fünf Gründer des Food Harbour, die hier durch ihre unterschiedlichen Expertisen Mehrwert schaffen wollen. Im Hauptberuf ist Matzer Chef der Agentur Red Rabbit, die sich als Dienstleister von der Trendforschung bis zur Vermarktung versteht. Zum Team des Food Harbour gehören neben ihm Sebastian Heinz und Hannes Arendholz, Gründer des Food-Content-Produzenten Foodboom, der schon länger in der Billstraße angesiedelt ist. Matzer und Heinz fungieren als Geschäftsführer. Stefanie Ostendorf leitet als Kennerin der Startup-Szene das Akzeleratorprogramm. Fünfter Mitgründer ist Philipp Stradtmann, Co-CEO beim Rohstoffimporteur Bösch Boden Spies. Sein Unternehmen berät bei der Auswahl der richtigen Zutaten, auch funktionellen Inhaltsstoffen für Rezepturen und sensibilisiert für nachhaltige Lieferketten.