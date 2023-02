Rouven Kirchhoff

Jannike Stöhr: Ist seit sechs Jahren Coach für erfüllte Karrieren.

Anhören

Merken



Coaching für die Kursbestimmung "Kommunikation mit den Vorgesetzten ist der erste Schritt" : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Für ihr eigenes Glück im Job hat Jannike Stöhr viel getan: Sie beendete eine Personaler-Karriere bei Volkswagen und testete 30 Jobs in einem Jahr: Es wurde die Coachingausbildung. Xing hat sie gerade als eine der "Top Minds" des Jahres für Job und Karriere ausgezeichnet.

Frau Stöhr, Fluktuation und Fachkräftemangel sind derzeit die Angstthemen in der Firmenwelt. Was kann man tun, um früher wahrzunehmen, wenn Mitarbeiter dauerhaft unzufrieden sind?



Besser zuhören! Das passiert oft selbst dann nicht, wenn Menschen ihre Bedürfnisse klar äußern.



Was sind denn typische Bedürfnisse?