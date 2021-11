Anhören

Covid-Folgen Mentale Verfassung von Azubis leidet

Das Wohlbefinden von Auszubildenden hat sich negativ verändert. Das sagen 31 Prozent der HR-Verantwortlichen in der aktuellen Randstad-ifo-Personalleiterbefragung.

26 Prozent rechnen damit, dass sich die Leistung der Lehrlinge verschlechtert. Insbesondere Großunternehmen ab 250 Mitarbeitern äußern sich besorgt über mentale und körperliche Verfassung des Nachwuchses (38 Prozent). "Gerade in der jetzigen Übergangsphase von der Corona-Situation in die neue Normalität ist es wichtig, Nachwuchskräfte eng zu begleiten und sensibel für ihre Belange zu sein", betont Richard Jager, CEO von Randstad Deutschland. "So stärken Betriebe die Bindung und vermeiden Ausbildungsabbrüche."