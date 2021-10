Besteht für das Unternehmen nach den jeweiligen Regelungen des Bundeslandes keine Nachweispflicht für die Mitarbeiter des betreffenden Unternehmens und treten dennoch Situationen mit erhöhtem Kontakt auf, z.B. bei Veranstaltungen, erhöhtem Kunden- oder Kollegenkontakt, so könnten die Interessen des Arbeitgebers in diesen Situationen die Interessen des Arbeitnehmers überwiegen und die Einhaltung eines Nachweises im Sinne einer 3G-Regel für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich machen. Damit kann die Einführung einer 3G-Regel zumindest für bestimmte Bereiche oder für bestimmte Situationen im Betrieb zulässig sein.Hierfür ist die jeweils geltende Rechtslage in den einzelnen Bundesländern zu prüfen. In Bayern beispielsweise schreibt die derzeit geltende Infektionsschutzverordnung vor, dass in allen Bereichen, in denen für Kunden die 3G- oder eine 2G-Regel gilt, künftig auch die Betreiber, Beschäftigten und Ehrenamtlichen mit Kundenkontakt die jeweils geltenden Impf-, Genesenen- oder Testvoraussetzungen erfüllen müssen. Auch andere Bundesländer haben hierzu ähnliche Regelungen getroffen. Im Übrigen ist jeweils zu prüfen, ob der Arbeitgeber die Nachweispflicht auch auf Mitarbeiter erstreckt und ob dies zulässig ist.Das Gesetz erlaubt dies derzeit ausdrücklich nur in zwei Fällen, nach § 23a IfSG und § 36 Abs. 3 IfSG. Diese Regelungen beziehen sich jedoch nur auf bestimmte Einrichtungen und betreffen daher nur einen engen Kreis an Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Zuletzt entschied sich der Gesetzgeber bewusst gegen eine allgemein geltende, gesetzliche Befugnis des Arbeitgebers, den Impfstatus seiner Mitarbeiter abzufragen. Der Impf- oder auch der Teststatus zählt zu den besonderen personenbezogenen Daten, deren Verarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich untersagt ist. Daher gibt es derzeit kein allgemeines Recht des Arbeitgebers, den Impf- oder Teststatus seiner Mitarbeiter abzufragen. Dennoch sind Ausnahmen von diesem Grundsatz zuzulassen. Das Datenschutzgesetz lässt die Verarbeitung solcher Daten, also auch die Abfrage des Impf- oder Teststatus, im Beschäftigungsverhältnis zu, wenn dies für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist und die Interessen des Arbeitgebers überwiegen. Beispielweise gilt daher in den Fällen, in denen für einen Mitarbeiter als enge Kontaktperson eines an Corona-Erkrankten Quarantäne angeordnet wird, dass der Arbeitgeber den Impfstatus abfragen darf, da er nur so feststellen kann, ob die Voraussetzungen für die Zahlung einer Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG vorliegen. Ist in einem Bundesland geregelt, dass in einem Unternehmen mit Kundenkontakt auch für die Mitarbeiter eine Nachweispflicht im Sinne der 3G-Regel gilt und der Arbeitgeber für die Einhaltung dieser Pflicht Sorge zu tragen hat, so ist es auch hier zwingend erforderlich und somit zulässig, dass der Arbeitgeber diese Daten abfragt und verarbeitet.