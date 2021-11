Anhören

Merken



Covid-Regeln Weihnachtsfeier mit 3G oder 2G? : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Frage, wie man dieses Jahr unbeschwert und ansteckungssicher feiern kann, offenbart das Corona-Regelchaos in Deutschland. 3G würde keinen Beschäftigten ausschließen, ist aber in den Bundesländern mit 2G-Pflicht in der Gastronomie gar nicht mehr möglich.

Also in der Firma feiern, wo man nicht nach dem Impfstatus fragen darf und nur zwei freiwillige Testangebote pro Woche macht? Vorsichtige Mitarbeiter werden absagen. Die Ampel-Parteien planen eine 3G-Regel am Arbeitsplatz, aber im neuen Gesetzesentwurf zur Pandemieeindämmung fehlt sie. Offen ist auch die Testart und wer dafür bezahlt.