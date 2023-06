Gerolsteiner

Ein Mineralbrunnen schneidet auf der Bewertungsplattform Kununu am besten ab.

Die Bewertungsplattform Kununu hat die beliebtesten Arbeitgeber im Food-Bereich ermittelt. Auf Platz eins landet ein Mineralbrunnen – und auch auf den weiteren Plätzen finden sich bekannte Hersteller.

Welche Unternehmen die Arbeitnehmer in Deutschland auf Kununu am besten bewerten, hat die Zeit-Verlagsgruppe in Kooperation mit der Bewertungsplattfor