Ausbildungsberufe im deutschen Handel werden im Branchenvergleich besonders schlecht bewertet. Doch in einem Bereich haben alle Branchen in der Ausbildung noch Nachholbedarf.

Unbezahlte Überstunden an der Tagesordnung

Auszubildende im deutschen Handel sind deutlich unzufriedener als Nachwuchskräfte anderer Berufe, zeigt der Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Während im Schnitt über alle Branchen 70,5 Prozent der Befragten mit der Ausbildung sehr zufrieden sind, sind es im Handel nur 59,9 Prozent. "Dass gerade diese Branchen Schwierigkeiten haben, ihre Ausbildungsplätze zu vergeben, wundert uns nicht. Ist die Ausbildungsqualität schlecht, stimmen die Auszubildenden mit den Füßen ab", betont DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker. Unter 25 bewerteten Ausbildungen steht Kaufmann im Einzelhandel auf dem viertletzten, Verkäufer auf dem drittletzten Platz. Bereits in den Vorjahren schnitt die Branche ähnlich schlecht ab, die Studienmacher gehen daher davon aus, dass sich "die bereits in der Vergangenheit identifizierten strukturellen Schwächen in der Ausbildung weiterhin bestehen, bzw. sich in Folge der Corona-Pandemie sogar noch weiter verfestigt haben."Deutlich besser Schnitt die Ausbildung zum Kaufmann oder zur -frau im Groß- und Außenhandelsmanagement ab: Sie landete auf Platz 7 und damit im Mittelfeld.Problem aller Branchen ist die Digitalisierung. So finden 39 Prozent der Azubis die digitale Schulausstattung ausreichend oder mangelhaft. Vier von zehn erhalten von ihren Betrieben selten oder nie technische Geräte. Ebenso mangelhaft ist der Studie zufolge die fachliche Anleitung im Ausbildungsbetrieb. 13,3 Prozent der Auszubildenden gaben an, Arbeitsvorgänge nur selten oder nie zufriedenstellend erklärt zu bekommen. Jeder Achte gibt an, immer oder häufig ausbildungsfremde Tätigkeiten, wie z. B. Toiletten putzen, Gläser spülen oder tagelange Renovierungsarbeiten im Betrieb erledigen zu müssen. Auch Überstunden sind an der Tagesordnung: Ein Drittel der Befragten macht regelmäßig Überstunden, fast jeder Zehnte bekommt dafür weder Freizeitausgleich noch Vergütung. Unterm Strich ist die Zufriedenheit der Azubis über alle Branchen gerechnet daher im Vergleich zum Vorjahr so stark gesunken wie noch nie.Die Befragung wurde von September 2022 bis April 2023 durchgeführt. Insgesamt 9.855 Auszubildende aus den laut Bundesinstitut für Berufsbildung 25 am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen haben sich beteiligt.