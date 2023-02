Frauen brauchen "eine Lobby"

Lidl International fördert internationalen Austausch beispielsweise durch Job-Rotation-Programme, so Frobel. In den 32 Lidl-Ländern arbeiten Mitarbeitende aus 110 Nationen: "Wir wertschätzen jeden, wie er ist."Über alle Niederlassungen hinweg hat das Unternehmen fünf Führungsprinzipien ausgegeben: über Kommunikation führen, Mitarbeiter entwickeln, leistungsstark bleiben, Vertrauen schaffen, Vorbild sein. Bei aller Einheitlichkeit des Führungsleitbildes betonte Frobel aber auch, dass vieles im Austausch mit den Niederlassungen entwickelt werde. Zudem bleibe den Landesgesellschaften eine gewisse Freiheit, Anpassungen vorzunehmen: "Diversity umfasst in westeuropäischen Ländern teilweise andere Aspekte als in osteuropäischen Ländern. Uns ist daher wichtig, dass Konzepte kulturellen Bedürfnissen angepasst werden können. "Was die Gleichstellung von Frauen betrifft, so kann Lidl Deutschland laut CSR-Report eine Quote von 37 Prozent weiblichen Führungskräften vorweisen. Die Unternehmensgruppe evaluiere kontinuierlich, wie sie in diesem Bereich noch besser werden könne: "Wir beobachten regelmäßig moderne Modelle wie etwa Führung in Teilzeit."Ulrike Detmers setzt sich seit Jahren leidenschaftlich für Gleichstellung ein: "Seilschaften in der Männerwelt sind extrem stabil. Frauen benötigen eine Lobby, am besten in der ersten Führungsebene." Zwanzig Jahre lang hatte die Mestemacher-Gruppe mit Auszeichnungen wie "Managerin des Jahres" das Thema in die Öffentlichkeit getragen. Aktuell hat die Großbäckerei die Preise mit Verweis auf Sparmaßnahmen eingestellt. Detmers sieht Frauen durch den Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung ohnehin im Vorteil: Es sei unausweichlich für alle Unternehmen, bald noch stärker auf weibliche Führung zu setzen.