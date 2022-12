Anhören

Chief Data Officer in der Führung gefragt

Die strategische Nutzung von Daten wird immer mehr zum Erfolgsfaktor. Das stärkt die Bedeutung der Chief Data Officer (CDO).

42 Prozent der Unternehmen in Europa verfügen bereits über einen CDO, zeigt eine Studie der Beratung PwC. Besonders viele Neuberufungen gab es im letzten Jahr in der Konsumgüterindustrie. In großen börsennotierten Unternehmen siedelt jedes dritte den CDO auf Führungsebene an.