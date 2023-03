Personalgewinnung wird für Unternehmen zum strategischen Erfolgsfaktor. Trotzdem fehlt es an Investitionsbereitschaft und guten Prozessen, findet Personalberater Lars Rabe. Er zieht Parallelen zum Frühstadium des E-Commerce.

Digitale HR-Systeme oft "erfolgshemmend"

Vier Millionen Arbeitskräfte weniger als heute wird der Arbeitsmarkt in fünf Jahren bieten. Lebensmittelhersteller brauchen heute schon 200 Tage für die Neubesetzung offener Stellen. Jeder Tag Vakanz ist entgangener Umsatz, kostet so viel, wie ein vorhandener Mitarbeiter hätte erwirtschaften können.Trotzdem beobachtet Lars Rabe, dass zu wenig Geld ausgegeben wird für Personalbeschaffung und die Prozesse schlecht aufeinander abgestimmt sind. "Wir stehen heute im Recruiting da, wo wir im E-Commerce vor zehn Jahren gestanden haben", sagt er. Als Gründer der Digital Vikings kennt er das aus zwei Perspektiven: Sein Startup sucht für HR-Abteilungen Experten für den E-Commerce und hilft ihnen, die HR-Organisation professioneller aufzustellen. Schlüssel zum Erfolg ist für ihn, die Perspektive des Kandidaten genau so ernst zu nehmen wie die des Kunden. Die Kernfrage sei die gleiche: "Wie gewinne ich einen Kandidaten und führe ihn so zügig und effizient durch die digitalen Schritte, dass ich ihn unterwegs nicht verliere, sondern Aktion auslöse?"Zwei bis drei Wochen vom ersten Kontakt bis zur Zusage ist für Rabe die zeitliche Benchmark. "Sonst sind die Bewerber weg. Das haben wir selbst schon erlebt, als das suchende Unternehmen unserem exzellenten Kandidaten erst vier Wochen später ein Gespräch angeboten hat. " Viele Recruiting-Abteilungen seien zu knapp besetzt, der Suchprozess unterfinanziert. "Es würde helfen, wenn man Recruiting nicht als Kostenfaktor, sondern Umsatzbringer betrachten würde", so Rabe. Warum das so ist? "HR fällt fast immer ins Ressort des CFO." Auch die Technik sei erfolgshemmend: "Es gibt zwar eine Fülle von digitalen HR-Lösungen, aber kein System, dass Kandidaten und Hiring-Teams durchgehend und jederzeit transparent durch den Prozess führt." Ein CRM-System aus dem Vertrieb hält Rabe oft für die Ansprache geeigneter als ein Bewerbermanagementsystem – denn regelmäßige, professionelle Kommunikation sei der Schlüssel. Um Bewerber für sich zu gewinnen, zu "Käufern" einer Stelle zu machen, müsse regelmäßig und professionell kommuniziert werden.