Digitales Lernen Gebündeltes Wissen über "Edeka next" : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Mit der neuen Lernplattform "Edeka next" bündelt der Edeka Verbund alle digitalen Lernangebote.

Das neue "Lern-Ökosystem" stehe allen Mitarbeitenden auf den verschiedenen Handelsstufen in den Märkten, dem Großhandel, der Logistik und der Edeka Zentrale zur Verfügung, heißt es bei Edeka. Der Content sei vorrangig mittels "professionellen Autorensystemen" selbst erstellt.



Next ersetzt das Edeka-Wissensportal und integriert auch die Lern-Angebote für Auszubildende. Die wichtigsten Inhalte beziehen sich, so Edeka, auf die Themen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im Einzelhandel, sowie auf aktuelle rechtliche Anforderungen. Darüber hinaus enthält das System Inhalte zur Warenkunde sowie Anwendungsschulungen zum Einsatz des Warenwirtschaftssystems und der Kassensysteme.