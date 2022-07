Spar Österreich

Positiv gestimmt: Auszubildende lernen Warenkunde und vieles mehr über die Lernplattform.

Digitales Lernen Spar-Österreich bindet alle ein : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Spar Österreich hat den Rollout der digitalen Lernwelt abgeschlossen. Alle 90 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angebunden: vom Verkaufspersonal auf der Fläche über die Beschäftigten in Logistik, Produktion und den administrativen Bereichen.

"Das war eine große Herausforderung fünf Länder, fünf Sprachen und fünf Gesichter des Systems für die unterschiedlichen Gesellschaften des Konzerns zu entwickeln", sagt Michael Fally, Abteilungsleiter Digital Learning & Development bei Spar Österreich. Was mit einem Piloten bei der Spar-Tochter Hervis (Sportfachhandel) 2016 begann, ist geschafft. Im vergangenen Jahr konnte der Rollout des Learning Management Systems (LMS) in alle Länder, in denen Spar aktiv ist, abgeschlossen werden.



Der größte Kraftakt war, so Fally, die Umsetzung im Lebensmittelhandel, in dem rund 60 000 Mitarbeiter beschäftigt sind. So steht jedem einzelnen Spar-Mitarbeitenden in Österreich, Nordost-Italien, Slowenien, Ungarn und Kroatien ein passendes Lernangebot zur Verfügung. Technik und Prozesse rund um die Plattform sind standardisiert, die Inhalte sind anpassbar.



"Was wir am dringendsten benötigen sind Mitarbeiter", beschreibt Fally die aktuelle Lage und zeigt den strategischen Rahmen auf, in dem das Konzern-Projekt insgesamt steht. Die Plattform ist auch als Instrument gedacht, um Mitarbeiter zu qualifizieren und langfristig zu binden. "Wir zeigen mit dem Bildungsprogramm: Bei uns kann der Mitarbeiter was werden, sich entwickeln. Es gibt Perspektiven auch für Seiteneinsteiger", sagt Astrid Dürnberger vom E-Learning-Team.