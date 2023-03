Eine Eingangsbestätigung gibt es sofort, weitere Informationen folgen in der Regel innerhalb von 48 Stunden. Wir haben uns 2023 vorgenommen, dass wir innerhalb von fünf Werktagen eine Absage oder Einladung verschicken. Seit kurzem anonymisieren wir Bewerberdaten für zentrale Funktionen, um unvoreingenommen an den Prozess heranzugehen. Das heißt, die Fachabteilungen erhalten die Bewerbung ohne Foto und persönliche Angaben und entscheiden auf Basis der Qualifikationen, ob Interesse besteht. Wir Recruiter führen dann das erste Gespräch, um zu prüfen, inwiefern die Person zum Unternehmen und zur Unternehmenskultur passt. Wenn wir grünes Licht geben, spricht der Fachbereich mit den Bewerbern.Heutzutage passiert viel organisch, ganz ohne bezahlte Kampagnen. Douglas ist eine starke Marke in Deutschland und Europa, davon profitieren wir. Viele Bewerber finden uns über Suchmaschinen und auch ihr persönliches Netzwerk, etwa über LinkedIn-Posts. Aus diesem Grund wollen wir 2023 unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitbefähigen, als Corporate Influencer über verschiedene Kanäle über ihren Arbeitsalltag zu sprechen.Wir arbeiten derzeit daran, unser Job-Ranking bei Google weiter zu steigern. Aus diesem Grund haben wir kürzlich einen Tech-Blog gelauncht. Dieser verbindet bestimmte Themengebiete wie E-Commerce oder Omnichannel mit Douglas und unseren Karrieremöglichkeiten.Dafür war früher die Jobbörse der erste Anlaufpunkt, heute sind es Anzeigen in den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Da 95 Prozent der Arbeitnehmer nicht aktiv auf Jobsuche sind, werden wir dieses Jahr auch das "Active Sourcing" ausbauen als festen Bestandteil im Recruiting.Ja, zum Glück! HR arbeitet bei uns eng zusammen mit anderen Fachbereichen. Wir haben eine gewisse SEO-Expertise, die aber nicht so tief geht wie bei den E-Commerce-Spezialisten. Deshalb unterstützen uns die Kollegen hierbei.Das hängt stark von der personellen Situation ab und von der Expertise im Team. Recruiter können ihren Schwerpunkt im Bereich Recruitment-Marketing haben und wissen, wie sie Kanäle bespielen oder mehr in Richtung Eigendiagnostik spezialisiert sein. Es gibt sehr gute Agenturen, aber zuerst muss definiert werden, welche Schwerpunkte man als Unternehmen setzen will. Douglas zum Beispiel funktioniert als bekannte Marke gut auf Social-Media. Bei unbekannteren Arbeitgebern ist das wahrscheinlich etwas schwieriger, da bietet sich eine Agentur als Unterstützung an.Wir möchten die Arbeitgebermarke über die Ländergrenzen hinaus harmonisieren, indem wir klar definieren, wer wir sind und wofür wir als Arbeitgeber stehen. Die Idee hinter einer Kampagne wie "The Code Behind Beauty" wollen wir so für das gesamte Unternehmen zugänglich machen. Zudem schauen wir uns auch innovative HR-Lösungen an, wie Chatbots und KI – aktuell ist ja ChatGPT in aller Munde. Unser Anspruch ist, Beziehungen zu den Kandidaten aufzubauen, zu optimieren – und sie am Ende des Prozesses als neue Mitarbeiter zu gewinnen.