Digitalisierung Offenheit für Roboter wächst mit Erfahrung

Roboter sind ein Mittel gegen den Fachkräftemangel, davon ist jeder dritte Deutsche überzeugt. Unter Anwendern ist die Zustimmung doppelt so hoch.

Roboter sind ein Mittel gegen den Fachkräftemangel, davon ist jeder dritte Deutsche überzeugt. Unter Anwendern ist die Zustimmung doppelt so hoch.

Sie betrachten auch fehlendes Wissen oder hohe Kosten viel weniger als Hinderungsgrund für den Einsatz als Erwerbstätige ohne Roboter-Erfahrung. Das zeigt eine Umfrage vom Deutschen Robotik Verband und der Stadt Dresden. Der Verband kommt zu dem Fazit, dass es weiterer Aufklärung bedarf, um Vorurteile in der Arbeitswelt zu überwinden. Denn nirgendwo in Europa sei die Roboterdichte so hoch wie in Deutschland.