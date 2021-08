Anhören

Digitalisierung Weniger Investitionen in Weiterbildung : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Nach der Pandemie wird es deutlich mehr digitale und hybride Weiterbildungsangebote geben. Ausschließliche Präsenzveranstaltungen werden dagegen abnehmen. Davon sind 76 Prozent der Unternehmen in Deutschland überzeugt.