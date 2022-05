Anhören

Kaufland bietet ab dem Wintersemester 2023 zwei neue duale Studiengänge mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit an.

Das mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) entwickelte Studienangebot "BWL Handel Nachhaltigkeit" und "BWL Food Management Nachhaltigkeit" richtet sich an Absolventen von Fachhochschulen und an Abiturienten. Das dreijährige Studium in Heilbronn sieht jeweils im Wechsel dreimonatige Theorie- und Praxisphasen vor. "Die neuen Studiengänge mit der renommierten DHBW sind für uns die perfekte Möglichkeit, junge Mitarbeiter direkt für und in unseren Corporate Responsability-Bereichen auszubilden und sie von Anfang an für die vielfältigen Nachhaltigkeitsfelder des Handels zu begeistern", sagt Lavinia Ahmad, Leiterin Nachhaltigkeit bei Kaufland International.