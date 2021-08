IMAGO / Arnulf Hettrich

Das Angebot des E-Food-Spezialisten gilt sowohl für neu eingestellte, als auch für bereits beschäftigte Kuriere.

E-Food Lieferando bietet Kurieren unbefristete Verträge an

Online-Lieferdienste stehen für die Beschäftigungsbedingungen ihrer Kuriere häufig in der Kritik. Lieferando will nun einen "neuen Branchenstandard setzen" und bietet seinen Fahrerinnen und Fahrern unbefristete Arbeitsverträge an.