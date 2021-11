Anhören

EHI-Studie Personalmangel trifft Filialen am stärksten

Die schwierige Suche nach geeignetem Personal trifft im Handel die Verwaltungen, Filialen und Logistik unterschiedlich intensiv. Das zeigt die EHI-Studie Talents4Retail.

"Am stärksten betroffen sind die Filialen. Hier fehlen vor allem Fachkräfte und Auszubildende", sagt Ulrike Witt, Projektleiterin Forschungsbereich Personal. 80 Prozent der Personalverantwortlichen geben an, es sei schwierig, geeignetes Fachpersonal für die Filialen zu finden. In der Logistik und Zentrale sind es 61 und 53 Prozent. Die Gründe: fehlende Bewerbungen, nicht ausreichende Qualifikation sowie das Image der Branche, Arbeitszeiten und die Vergütung. Die Pandemie hat die Situation im Textilbereich durch Lockdowns verschärft. Lebensmittelhändler und Baumärkte konnten profitieren.