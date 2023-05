Anhören

Einsatzplanung Lidl flexibilisiert Arbeit in Finnland

Lidl beteiligt sich in Finnland an einem Gemeinschaftsprojekt des Einzelhandels zur flexiblen Vollzeitarbeit: Es sichert auch Arbeitnehmern, die vollzeitnah arbeiten, regelmäßig einen vollen Monatslohn zu, wenn sie zusätzlich zu den Schichten auf dem Dienstplan "Gleitstunden" übernehmen.

Auch von der Flexibilisierung des Arbeitsortes zeigt sich HR-Manager Satu Ihalainen begeistert, berichtet das European Supermarket Magazine. Diese mache das Arbeiten an zwei oder mehr Standorten pro Schicht möglich. Im Herbst 2022 startete der Discounter die Pilotprojekte. Bislang folgen rund 50 Lidl-Mitarbeiter der flexiblen Vollzeitbeschäftigung oder arbeiten als "Regionalverkäufer" in Espoo, Lappland und Mittelfinnland. Die Zahl soll in diesem Geschäftsjahr auf 100 steigen.