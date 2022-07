Aldi UK

Aldi-Mitarbeiter in Großbritannien können sich über eine zweite Gehaltserhöhung freuen.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hebt Aldi in Großbritannien die Gehälter seiner Mitarbeiter an. Der Discounter will bis Ende des Jahres landesweit rund 1.000 neue Arbeitsplätze in der Logistik schaffen. Arbeitskräfte sind derzeit heiß umworben im Vereinigten Königreich.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hebt Aldi in Großbritannien die Gehälter seiner Mitarbeiter an. Der Discounter will bis Ende des Ja