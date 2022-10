Anhören

Einzelhandel Zahl der Beschäftigten gestiegen

Die Gesamtbeschäftigung im Einzelhandel ist im Pandemie-Jahr 2021/2022 weiter angestiegen auf 3,1 Millionen Menschen. Ein Zuwachs von fast zwei Prozent gegenüber Vorjahr.

Zum Stichtag 31. März 2022 waren über 3,1 Millionen Menschen in der Branche beschäftigt. Das meldet der HDE mit Verweis auf die aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit.



Im Vorjahresvergleich entspricht das einem Zuwachs von fast zwei Prozent. Im Vergleich zum Stichtag des Vorkrisenjahres 2019 ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Branche um über drei Prozent und damit um knapp 71.000 Stellen gewachsen. Darunter sind 35 000 neue Vollzeitstellen, die in dieser Zeit im Einzelhandel geschaffen wurden.



Die Zahl der Minijobs ist im selben Zeitraum um knapp 17 000 Stellen zurückgegangen und damit wie seit Jahren weiterhin rückläufig. "Die Aussichten für den Winter sind in der Branche krisenbedingt schwierig", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.