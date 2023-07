Anhören

Elterngelddebatte The Female Company lässt Eltern kündigen

Der Periodenunterwäschehersteller The Female Company macht in einer ungewöhnlichen Employer-Kampagne auf sich aufmerksam, die zur Kündigung rät.

Unter dem Motto "besser arbeitslos als kinderlos" bieten die Berliner werdenden Eltern im Unternehmen an, selbst zu kündigen und gleichzeitig einen Wiedereinstellungsvertrag zu unterschreiben, sollten sie von der geplanten Streichung des Elterngelds ab einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 150 000 Euro betroffen sein. "So können sie weiterhin Sozialleistungen in Form von Arbeitslosengeld erhalten, sind sozial- und krankenversichert", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Zudem bestünde die Sicherheit, später an den alten Arbeitsplatz zurückkehren zu können. Mit dem "drastischen Weg" möchte the Female Company nach eigenen Angaben Mitarbeitende unterstützen, aber auch die gesellschaftliche Debatte zu der geplanten Streichung des Elterngelds vorantreiben. "Die geplante Kürzung ist ein Schlag gegen die Gleichberechtigung", argumentiert die Gründerin Ann-Sophie Claus. Stattdessen solle die Bundesregierung die geplanten Einsparungen etwa durch die Streichung des Ehegattensplittings erzielen, "das nachweislich negative Auswirkungen auf die Gleichstellungsolitik" habe. In dem zugehörigen Post auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn schreibt das Unternehmen außerdem transparent, dass die Regelung auch einen Nachteil habe: "Wer Elterngeld bekommt, hat nach der Elternzeit ein Anrecht auf seinen vorherigen Arbeitsplatz. Wer arbeitslos ist, hat das nicht."