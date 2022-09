Anhören

Douglas hat sein Personal im Data Office von 70 Personen im letzten Jahr auf aktuell 300 ausgebaut. Wie das gelang, erzählte Marvin Kühl, Teamleiter Talentgewinnung Douglas auf der Zukunft Personal.

Mit dem Partner Deba - Deutsche Employer Branding Akademie, habe man zunächst in mehr als 20 internen Workshops erarbeitet, warum die Leute gern bei Douglas arbeiten und daraus Leitsätze formuliert. Dann habe man Testimonials für die neue Kampagne gecastet und den Slogan "The code behind beauty" kreativ umgesetzt, indem sich männliche Mitarbeiter-Models beispielsweise Codierkürzel auf die Wange schminken ließen. Am 21.12. ging die neue Employer Branding-Kampagne online. Der Anteil an Bewerbungen für das Digitalgeschäft sei daraufhin um 300 Prozent gestiegen. Jetzt wird die Kampagne mit Blogs und Live-Events in Social Media fortgeführt. Auch die Gamer-Plattform Twitch werde genutzt. "Wenn ihr Euch die richtigen Gedanken macht, wird die Kampagne gut", machte Kühl seinen Zuhörern Mut. Der Ansatz einer externen Beratung habe zuvor nicht funktioniert.