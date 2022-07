Anhören

Employer Branding Dr. Oetker lässt Mitarbeiter sprechen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Dr. Oetker stellt sich digital neu auf und präsentiert sich auch als Arbeitgeber mit einer neuen Kampagne.

Unter dem Motto "Join the taste" berichten Mitarbeitende über ihren Werdegang im Unternehmen, die aktuelle Aufgabe, Entwicklungsperspektiven und das Arbeits- und Betriebklima. Als Botschafter für das eigene Unternehmen sollen sie neugierig machen auf einen Job in dem Familienunternehmen. Die Kampagne wird um lokale Inhalte erweitert in mehr als 30 Ländern ausgerollt. Über ein Job-Portal kann direkt nach offenen Stellen gesucht werden.