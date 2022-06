Foto: Fressnapf

Employer Branding Fressnapf stellt neue Arbeitgeberkampagne vor

Der Tierbedarfshändler Fressnapf hat seine erste nationale Arbeitgeberkampagne entwickelt. Dies sei ein wichtiger Schritt zum großen Ziel, bester Arbeitgeber der Branche zu werden, heißt es im Imagefilm zur Kampagne.