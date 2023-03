„Aus meiner Sicht hat die Marke eine große Zukunft als Omnichannelplayer. “ Iris Prüfer

Die Mitarbeiter geben der Kampagne ihr Gesicht

Wir haben internationale Talentpools und entwickeln unsere Mitarbeiter hier gezielt weiter. Darüber hinaus schreiben wir unsere Stellen international aus und machen interne Wechsel möglich.Die Suche ist in allen Ländern gleich herausfordernd. Wir müssen uns als Unternehmen überall positionieren und gut nach außen tragen, was wir intern gerade gestalten. Seit 2020/21 fragen wir bei unseren Mitarbeitenden ab, ob sie uns als Arbeitgeber empfehlen würden. Aus diesen Erkenntnissen leiten wir Maßnahmen ab, entwickeln uns weiter und kommunizieren das in der Kampagne.Aus meiner Sicht ist unsere strategische Ausrichtung klar: Wir haben eine starke Marktpräsenz mit 400 Märkten in Deutschland, 1 000 international und erzielen schon 25 Prozent unseres Umsatzes im Onlinegeschäft. Wir arbeiten an der bestmöglichen Verzahnung zwischen Online und Offline und das ist hochattraktiv. Aus meiner Sicht hat die Marke eine große Zukunft als Omnichannelplayer.Wir haben in Deutschland rund 20 000 Mitarbeitende in den Märkten und 3 500 in der Verwaltung. Viele Stellen sind in der IT vakant, weil die Digitalisierung auf unserem strategischen Weg ganz wichtig ist.Mit spannenden Projekten: Wir sind Europas größter Anbieter von Experience Electronics und richten alles auf das Kundenerlebnis aus. In Berlin haben wir mit dem Lighthouse und dem Xperion zwei neue Storeformate für Technik zum Anfassen geschaffen. Mit unserer App können die Store-Teams bestmöglich beraten. Onlinebestellungen werden super unterstützt, so dass Kunden nach 30 Minuten online bestellte Ware im Markt abholen können.Wir glauben an den Omnichannel: Märkte und Online, ergänzt durch Retail Media und den Marketplace. In den Innenstädten machen wir gute Erfahrungen mit Smart-Formaten. Im Zweifelsfall werden wir in Zukunft mehr Märkte haben, aber kleinere.Die Länderzentralen sind für das Recruitment verantwortlich – in Ingolstadt sowohl für die Verwaltung als auch die deutsche Landesgesellschaft. In der Türkei etwa rekrutiert die Zentrale auch für die Märkte, in anderen Ländern machen das die Marktteams selbst.Die türkischen Kollegen waren technisch weiter. Aber 2021 haben wir international ein Bewerbermanagementsystem ausgerollt mit SAP Success Factors als Grundlage. Damit unterstützen und befähigen wir nach und nach alle Länder. Ziel ist es, den Bewerbungsprozess zu digitalisieren, die Vorauswahl besser zu steuern und gezielt einen Bewerber- und Talentpool aufzubauen.In Deutschland werden wir testen, inwiefern die Zentrale die Märkte besser unterstützen kann. Grundsätzlich möchten wir es Bewerbern leichter machen, sich einmal zu bewerben, um dann mehrere Vorschläge von uns zu bekommen. Selbstverständlich führt der Marktleiter nach wie vor die Gespräche für das Verkaufspersonal und entscheidet, wer ins Team passt.Das ist eine interne Diskussion, die wir noch nicht zu Ende geführt haben.Auch hier haben wir ein länderübergreifendes Schulungsprogramm aufgesetzt. Früher haben wir den Kunden ein Smartphone oder eine Waschmaschine verkauft, heute verkaufen wir Lösungen: Wir klären über Energieeffizienz auf, können Geräte aufstellen, installieren, versichern, kümmern uns um die Retoure und bieten Stromtarife an. Bis zum Ende des Geschäftsjahres wollen wir 80 Prozent der Mitarbeiter darin geschult haben. Dafür bilden wir Trainer im Markt aus. Das ist eine zusätzliche Qualifikation und damit interne Entwicklungsmöglichkeit.In den Märkten sind wir tarifgebunden. Außerdem zahlen wir bereits einen Teilbetrag der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie. Wir koppeln das an Einsparungen im Energiebereich: Was in den Märkten und der Verwaltung an Kosten eingespart wird, geben wir von November bis März an die Mitarbeitenden weiter. Wir gehen davon aus, dass bei den Tarifverhandlungen ein weiterer Teil der Prämie als Einmalzahlung verhandelt werden könnte. Bei Zentral-Funktionen messen wir uns an externen Benchmarks.