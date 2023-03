Anhören

Employer Branding Neue Influencer-Videos geben Einblick in die Lidl-Zentrale

Lidl hat eine neue Staffel von Kurzfilmen mit einem Influencer auf Youtube veröffentlicht. Dieses Mal geht es um das Thema "Arbeiten bei Lidl." Dafür besucht Content Creator Benjamin Beyer, besser bekannt als DJ David Puentez, seine alte Heimat Bad Wimpfen.