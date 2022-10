Anhören

Merken



Employer Branding Otto wirbt mit "Techtimonials" : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Otto setzt im Rahmen einer neuen Recruiting-Kampagne für Tech-Talente auf reale Otto-Mitarbeitende aus Softwareentwicklung, Data & Analytics und anderen IT-Disziplinen.

Die "Techtimonials" geben Einblick in ihre Tätigkeiten und die fachlichen Herausforderungen in ihren Arbeitsbereichen. "Flexible Arbeitsmodelle und Remote-Work-Option reichen heute im Tech-Recruiting nicht mehr aus. Wer Tech-Talente gewinnen will, muss auch inhaltlich überzeugen", sagt Nicole Heinrich, Leiterin Ausbildung und HR-Marketing bei Otto. "Bei uns ist rund jede dritte Stelle ein Tech-Job, Tendenz steigend."



Aktuell sind bei Otto über 150 IT-Jobs ausgeschrieben, darunter Software Developer, Data Engineers, Business Analyst und Product Owner. Auch für Künstliche Intelligenz (KI) werden Talente gesucht.