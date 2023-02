Anhören

Employer Branding Preisverleihung Best Workplace Award

Bis zum Stichtag 19. März lohnt es sich besonders, Arbeitgeberbewertungen auf Kununu im Blick zu behalten.

Denn sie sind Basis für die insgesamt 30 Best Workplace Awards, die Kununu mit dem Industrieverband Büro und Arbeitswelt vergibt. Die Preisverleihung wird eingebettet in den Hamburger Kongress New Work Experience am 14. Juni 2023. Ausgelobt wird in drei Kategorien.